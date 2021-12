Di Ferrero e Tico Santa Cruz brigam no Twitter

Uma troca de ofensas entre os cantores Di Ferrero e Tico Santa Cruz ganhou a atenção dos internautas nas redes sociais. Tudo começou quando o cantor Di Ferrero decidiu criticar a postura de Tico, após o roqueiro se envolver na tentativa de impedir a demolição do Chorão Skate Park, pista criada pelo falecido cantor Chorão.

No Twitter, Di afirmou que Tico só estaria querendo se promover por meio da imagem de Chorão. Em resposta, Tico disse que Di Ferrero envenenou a amizade dele com Chorão. "Se você não vai ajudar, não queira atrapalhar", completou Tico.

Confira a seguir o texto postado por Di Ferrero em rede social.

Só queria falar um parada... Tem muita gente se aproveitando e querendo se promover as custas do Chorão... Isso me deixa PUTO... só peço pra vcs prestarem bastante atenção em quem fechava com ele quem nao... pq elenao ta mais aqui em matéria, mas ele ta presente em todo show e em cada palavra que ele disse! quem conhecia ele de verdade sabe quem é quem. tem muito nego de banda e da mídia se aproveitando disso... muita gente que ele nem curtia e falava mal dele... bom espero que vcs saibam diferenciar... nao deixem ser enganados ok?! Pra mim manter o sonho do cara é ouvir o som realmente sentir o felling da parada... vamos pensar positivo pq o espírito dele sempre foi e sempre será livre... Chorao era meu irmão e eu não vou e não quero que Ngn use o cara... Ele já comprou meu barulho quando vivo e eu sempre vou comprar o dele... #familiaCbjr #familiaNx Tamo junto! Fiquem ligados! Noiz sempre!

Veja a resposta de Tico Santa Cruz:

Então é o seguinte @ferrerodi se vc tiver algo a ajudar, ajude, e se tiver pra falar, fale na minha cara. Falou? To no seu aguardo aos fãs no Nxego que vieram aqui pra me ofender, me deixem em paz para resolver o que preciso resolver e depois eu cono a vocês a fofocada

A parada é o seguinte, foi esse @ferrerodi que envenenou minha amizade com o Chorão, daí vem o problema. Só que o Chorão me pediu na época.. Para deixar a parada quieta, e eu deixei. Mas se esse otário, resolver atrapalhar a parada agora aos 46 do segundo tempo...

Vai arrumar um problema muito sério não só comigo, mas com todos que estão lutando para conseguir manter o negócio vivo. então Sr @ferrerodi e melhor vc ficar na tua. Pq se n vai ajudar, n atrapalha. Sei absolutamente TUDO que vc falou com o Chorão na época. SE LIGA. EU FALEI QUE MÁSCARA IA CAIR. CAIU ANTES DO QUE EU IMAGINAVA

