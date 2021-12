Di Ferrero defende namorada nas redes sociais

Di Ferrero tomou as dores da namorada, Isabeli Fontana, no Instagram. Após publicar uma foto com uma pantera negra presa na coleira, a modelo recebeu várias críticas dos seguidores, condenando a atitude de encoleirar um animal selvagem.

Ao ver os comentários, o vocalista do NX Zero defendeu a amada: "Dar opinião é uma coisa, falar merda é outra. Respeito é para quem tem. Que falso moralismo é esse? Não vem dar uma de São Francisco de Assis [fazendo referência ao santo protetor dos animais]".

Em outra foto que a modelo postou com o animal, escreveu na legenda "A Pantera é bem cuidada veio do Zoológico não é um pet".

