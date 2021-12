Di Ferrero comemora 5 meses com Isabeli Fontana

O cantor Di Ferrero, do NX Zero, usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, para comemorar os cinco meses de romance com a modelo Isabeli Fontana.

Ferrero postou uma foto do casal com uma legenda elogiando a namorada. "5 meses com essa pessoa incrível ...mó vibe... Mais que feliz ! #mlov", escreveu o cantor.

Isabeli e Ferrero engataram um romance pouco tempo depois do rapaz anunciar o fim do seu noivado com a atriz Mariana Rios, em junho do ano passado. Desde então, os dois não se tornaram parceiros inseparáveis.

