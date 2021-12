"Deusa!", elogia Ivete a atriz Débora Nascimento

Apresentando o Superbonita, do GNT, Ivete Sangalo gravou nesta segunda-feira, 13, com a atriz Débora Nascimento. A cantora postou a foto do encontro no Twitter. ""Deusa! Linda em todos os sentidos", escreveu na legenda da imagem.

Esta é a segunda temporada na qual Ivete comanda o Superbonita. Enquanto na primeira, ela conversou mais com mulheres comuns, que não eram famosas, nesta nova temporada o programa vai ter muita estrela falando dos tratamentos de beleza. A nova leva de episodios estreia em agosto.

