Deusa do Ébano: disputa acirrada para reinar no Ilê Aiyê

Treze mulheres estão na disputa para se tornar Deusa do Ébano. Mas apenas uma será eleita, na madrugada deste domingo, 13, para reinar à frente do bloco afro Ilê Aiyê em 2013. Para isso, elas terão que mostrar mais do que beleza.

Para se tornar deusa, é preciso saber sobre a cultura negra, dançar como uma divindade e mostrar, acima de tudo, a força da povo negro. E estas mulheres, de diferentes idades e origens, como mostrado neste perfil preparado pela Chame Gente, terão pouco tempo para evidenciar tudo isso na 34ª Noite da Beleza Negra, neste sábado, 12, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. localizado no bairro da Liberdade.

