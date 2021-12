Desfile do Largadinho é mantido

O bloco Largadinho Bróder, de Claudia Leitte, está com o desfile mantido. A decisão, tomada pelo desembargador José Olegário Monção Caldas, garante que o acordo assinado entre a ED Dez Produções e Promoções Ltda, dona do bloco Bróder, e a Ciel Empreendimentos Artísticos Ltda, produtora da cantora, seja garantido até 2014.

Paralelo à decisão da Justiça, o Conselho do Carnaval (ComCar) também divulgou, ontem, resolução que coloca o trio de Claudia no lugar do Bróder excepcionalmente este ano. Segundo Pedro Costa, presidente do ComCar, a comissão de ética do órgão estudará o contrato entre as empresas após o Carnaval

