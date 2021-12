"Desculpe o vacilo", diz Luciano Huck sobre venda de camisa

O apresentador Luciano Huck se manifestou pela primeira vez, nesta sexta-feira, 6, sobre a polêmica envolvendo sua grife, a Use Huck, que estava vendendo uma camisa infantil com a estampa "Vem ni mim que eu tô facin". "Acho que errei por não ter criado mais mecanismos para zelar pelos processos e evitar que falhas desse tipo pudessem acontecer. Sei bem que meu nome e o que tento todos os dias construir de positivo em torno dele, só tem algum sentido em função da confiança que milhões de pessoas depositam em mim há vários anos. Mais uma vez me desculpem pelo vacilo", escreveu o apresentador no Facebook.

Após a polêmica, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu instaurar procedimento para apurar a venda da peça. O estilista Rony Meisler, sócio de Luciano Huck, já havia se manisfetado falando sobre uma falha que fez com que a camiseta aparecesse na área infantil.

Confira a íntegra da nota de Luciano Huck publicada no Facebook:

""Essa semana vivi uma situação que me deixou muito chateado e que me faz vir a vcs pedir desculpas. Por uma grave falha operacional da marca de camisetas que leva meu nome, uma estampa direcionada ao púbico adulto foi lamentável e idevidamente replicada num modelo infantil. Apesar da empresa para a qual licencio meu nome ter detectado a falha, retirado a estampa do site e também se desculpado publicamente, o fato gerou desconforto e indignação em um número razoável de pessoas entre as quais me incluo. Mas não quero aqui me eximir de culpa. Acho que errei por não ter criado mais mecanismos para zelar pelos processos e evitar que falhas desse tipo pudessem acontecer. Poderia ficar aqui argumentando sobre o trabalho que tento fazer para fortalecer os valores em que acredito e que nada tem a ver com a mensagem equivocada que a tal falha gerou, mas prefiro pedir humildemente desculpas a quem se sentiu ofendido pelo ocorrido. Não posso garantir que falhas humanas (de minhas equipes, parceiros e as minhas próprias) e de máquinas nunca voltarão a acontecer, mas posso sim me comprometer aqui assumindo o compromisso de que farei absolutamente tudo ao meu alcance para que erros desse tipo não se repetirão. Sei bem que meu nome e o que tento todos os dias construir de positivo em torno dele, só tem algum sentido em função da confiança que milhões de pessoas depositam em mim há vários anos. Mais uma vez me desculpem pelo vacilo... Abraços e beijos a todos. Luciano"

