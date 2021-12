Dentinho posta foto do 1º filho com rouba de super-herói

Ainda celebrando o nascimento do primeiro filho, que aconteceu nesta quarta-feira (19), o jogador Dentinho postou novas fotos do primogênito nas redes sociais. Desta vez, Bruno Lucas, nome dada à criança, aparece deitado na mesma cama que o pai e vestido de Super-Homem. "Bommm diaaaa!! Obrigado senhor!! #Dentinho #BrunoLucas #DaniSouza", escreveu o jogador, que é casado com Dani Souza, a ex-Mulher Samambaia.

