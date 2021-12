Dentinho e Dani Souza deixam maternidade com gêmeas

Danielle Souza e Dentinho deixaram a maternidade nesta terça-feira, 15, em São Paulo, com as filhas gêmeas. O jogador postou uma foto no Instagram com a equipe hospital São Luiz, onde Danielle deu à luz Rafaella e Sophia no sábado, 12.

"Quero agradecer à todos da maternidade São Luís pelo carinho, atenção e paciência. Enfim por tudo que fizeram por mim e por minha família @dani_souza_ #rafaella & #sophia", escreveu o jogador.

A notícia do nascimento das filhas foi dada pelo próprio pai por meio das redes sociais. Dentinho também postou foto do primogênito Bruno Lucas.

