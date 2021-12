Denny conta qual presente dará a Vina no Dia dos Namorados

Engana-se quem pensa que Vina Calmon (Cheiro de Amor) e Denny (Timbalada) engataram um romance recentemente. Eles já são noivos e estão juntos há quatro anos e meio e moram na mesma casa. Há planos para terem um filho, mas não para logo. Veja o que o timbaleiro revelou!

Onde vocês se conheceram?

Ela malhava na mesma rede de academias que eu, e uma amiga em comum me passou uma foto dela. Quis casar com ela assim que vi a imagem.

O que vão fazer no Dia dos Namorados?

Como ela vai viajar para fazer um show, não faremos nada na data. Quase nunca nos encontramos em datas comemorativas. Essas coisas a gente comemora todos os dias. Mas deve rolar um jantarzinho à luz de velas depois.

Para você, o que mantém a chama de um casal acesa igual a dos namorados?

O respeito mútuo. Tem que ter isso sempre. Independente das diferenças de cada um, a gente tem que saber conviver, além de ter o amor, afeição e tesão.

Pode revelar o presente que você vai dar a ela? Um buquê de rosas e muito beijo.

Quanto tempo vocês já ficaram sem se ver?



Um mês. Dá uma saudade retada. Isso aconteceu principalmente no início do namoro, pois ela viajava muito, eu também, era uma coisa louca!

Filhos estão nos planos?



Sim. Temos conversado sobre o assunto, mas não será para agora.

Você é ciumento? E aquele beijo que Julio Iglesias deu nela?



De forma alguma. Todo mundo me pergunta daquilo, mas não foi nada demais. Foi profissional. Nenhum paparazzo a flagrou com outra pessoa. E se fosse o contrário, se Madonna fizesse um clipe comigo e me beijasse? Seria mais normal? Tem um pouco de preconceito aí também. Graças a Deus, não tenho problemas com essas coisas.

Qual o seu defeito no relacionamento?



Acho que não sou tão carinhoso. Sou atencioso, sou preocupado... Mas não tenho aquele mimo todo. Até me pego às vezes pensando se eu não poderia ter sido mais carinhoso em determinadas situações.

adblock ativo