Dennis Carvalho está namorando atriz baiana

O coração do diretor Dennis Carvalho já tem nova dona. É a atriz baiana Laila Garin, que interpretou a cantora Elis Regina no espetáculo 'Elis, a Musical'. Os pombinhos engataram o romance nos bastidores do espetáculo, que foi dirigido por Dennis, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.



Laila atualmente faz parte do elenco da novela "Babilônia", escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, e também dirigida por Dennis. Na trama das 21h da Globo, Laila atua como a professora de piano evangélica Maria José.



Esse é o primeiro trabalho longo de Laila na TV, que já tem mais de 20 anos de carreira no teatro. Antes de "Babilônia", ela fez pequenas participações nas séries "Louco por elas", "Força-tarefa" e "Clandestinos".

