Demitido, Otávio Mesquita recebe pertences em saco de lixo

O apresentador Otávio Mesquita, que teve seu contrato rescindido, recebeu seus pertences dentro de um saco de lixo. De acordo com o colunista Leo Dia, do jornal O Dia, os objetos pessoais foram deixados pela emissora na porta de Mesquita. Se sentindo humilhado com a situação, o apresentador tirou uma foto do saco de lixo e enviou para os diretores da emissora, pedindo respeito.

