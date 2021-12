Demitida da Record, Sophia Abrahão processa emissora

A atriz Sophia Abrahão decidiu processar a TV Record após seu contrato ter sido rompido antes do tempo previsto. Com isso, a artista passa a não fazer parte do quadro de funcionários da emissora paulista e ainda não assinou contrato com nenhum outro canal. A Record escalou a estrela de Rebelde para a próxima novela de Carlos Lombardi, Pecado Mortal, mas a atriz recusou o papel alegando estar cansada. O contrato de Sophia deveria ser cumprido até 2014.

Segundo o jornal O Dia, Sophia chegou a ligar para o autor e o diretor da trama, Alexandre Avancini, pedindo dispensa da trama e ambos teriam aceitado a justificativa. Mesmo com Lombardi e Avancini concordando com a dispensa, a Record não aceitou a recusa e decidiu demitir a estrela. Além de alegar cansaço, a atriz é popular entre o público infantojuvenil e sua personagem seria estuprada no início da trama, o que não seria bom para a sua carreira.

