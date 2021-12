Demi Moore pede pensão alimentícia de Ashton Kutcher

A atriz Demi Moore está buscando pensão alimentícia do ex-marido Ashton Kutcher, de acordo com documentos do divórcio apresentados em um tribunal de Los Angeles na quinta-feira.

Kutcher, o astro da comédia de TV "Two and a Half Men", entrou com pedido de divórcio da atriz em dezembro de 2012, depois de mais de um ano de separação.

Pedir apoio financeiro de Kutcher, de 35 anos, é uma decisão incomum para Moore, 50, uma das mulheres que mais lucrou em Hollywood durante os anos 1990. A ação judicial não especifica o valor solicitado.

Kutcher e Moore citaram diferenças irreconciliáveis em seus documentos de divórcio apresentados na Suprema Corte de Los Angeles. Na apresentação de Kutcher, o ator disse que não iria buscar apoio da parceira, mas não negaria apoio a Moore.

A revista Forbes estimou que Kutcher ganhou 24 milhões de dólares de maio de 2011 a maio de 2012, tornando-se o ator de TV mais bem pago.

Representantes de Moore e Kutcher não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Eles se separaram em novembro de 2011, após seis anos de casamento, em consequência da declaração de uma mulher de San Diego, que afirmou que teve um breve relacionamento com Kutcher.

