Demi Moore é eleita como a famosa que envelheceu melhor

Superando "adversárias" do nível de Michelle Pfeiffer, 54 anos, e de Sharon Stone, 55, a atriz Demi Moore, 50, foi eleita a famosa que envelheceu melhor. E a escolha não foi feita por homens, e sim por 1.300 leitoras do site My Celebrity Fashion.

Para 55% das entrevistadas, Demi Moore envelheceu "graciosamente" e continua bonita. A atriz, que emagreceu bastante e se descuidou ao ser traída por Ashton Kutcher, deu a volta por cima e reapareceu para a imprensa mais bonita.

Outras atrizes votadas foram Olivia Newton-John, 64, e Helen Mirrem, 67. A preocupação de como o envelhecimento vai afetar a aparência atinge 78% das entrevistadas e 69% disseram que a forma como as famosas envelhecem bem serve de inspiração.

