Defesa de Dado Dolabella afirma que Luana estava drogada

Os advogados do ator Dado Dolabella, acusado de ter agredido a então namorada Luana Piovani, em 2008, vão tentar provar na Justiça que a atriz estava sob efeito de maconha quando ocorreu a briga entre o casal. Segundo o colunista Leo Dias, um amigo comum de Dado e Luana voltará a dar depoimento atestando o fato. A mesma testemunha já havia sido apresentada pela defesa de Dado em audiências anteriores.

O objetivo da defesa de Dado, segundo a coluna, é desqualificar o depoimento da atriz, já que ela estava a princípio sob efeito de entorpecente.

No início do mês, a Justiça do Rio de Janeiro anulou a condenação do ator, condenado em primeira e segunda instâncias por ter agredido Luana. O advogado de Dado, Michel Assef Filho, defende o ator com o argumento de que Luana não poderia ser amparada na Lei Maria da Penha porque a relação dos ex-namorados não se caracterizava em "domiciliar" ou "familiar", requisitos para aplicação da lei.

A briga entre Luana e Dado ocorreu em uma festa em outubro de 2008, na boate 00, na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro, quando a atriz comemorava a estreia da peça Pássaros da Noite. Durante uma discussão com o ator, Luana caiu no chão e afirmou que a queda foi provocada por um tapa que recebeu de Dado no rosto. Luana registrou queixa em uma delegacia e o laudo do exame de corpo de delito confirmou a agressão.

adblock ativo