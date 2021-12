Decote de Fernanda Lima rouba a cena no SuperStar

Apesar das apresentações das bandas e das explicações para a nova fase do SuperStar (Globo), foi o decote de Fernanda Lima que roubou a atenção dos telespectadores na noite deste domingo, 17.

A apresentadora estava vestida com um macacão vintage, vermelho, cheio de brilho e com um decote em V generoso.

Com inspiração no visual "Pantera" dos anos 70, a peça é toda em lurex com corte flare na calça. A roupa deixou os seios da loira volumosos e não demorou muito para os internautas comentarem no Twitter.

"Belo decote! #FernandaLima", escreveu o internauta. "Fernanda Lima sempre arrasando com as inimigas. Que decote", exclamou outro usuário da rede social.



Confira outros comentários deixados na redes social:

Melhor é a #FernandaLima no #SuperStar o resto pode ir embora dormir. — Diogo Brito (@Diogo_Brito) 18 maio 2015

Só para provar que o melhor do #SuperStar é mesmo o decote da #FernandaLima. pic.twitter.com/UA0JpUS8x3 — Felipe Pedrosa (@fs_pedrosa) 18 maio 2015

Olha #FernandaLima que decote em MULHER!!!! — Rennan Pereira (@RehPereira117) 18 maio 2015

