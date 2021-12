Declaração de Fernanda Lima irrita a Fifa

A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) está chateda com Fernanda Lima. Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", a Fifa não gostou de saber que a apresentadora teria dito que não havia recebido nenhum ingresso para jogos da Copa do Mundo 2014.

Segundo a publicação, a frase "pegou mal" porque passou a ideia de que a entidade é desorganizada.

Em entrevista ao jornal "O Globo", ela disse que seria "um sonho" assistir a um jogo da Seleção brasileira durante a Copa do Mundo, mas que ainda não havia recebido nenhum convite.

Fernanda foi a apresentadora do sorteio dos grupos da Copa do Mundo e da entrega da Bola de Ouro, e deverá receber em breve entradas para jogos do Mundial, de acordo com a Folha de S. Paulo.

