Deborah Secco retoma contato com cantor Falcão

Deborah Secco retomou o contato com o ex-namorado, o cantor Marcelo Falcão, com quem ficou por dois anos. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a atriz e o vocalista da banda O Rappa voltaram a se encontrar com frequência após oito anos afastados.

Se o reencontro é namoro ou amizade ainda não se sabe. O fato é que ambos estão solteiros. Deborah está livre e desimpedida desde o fim de seu namoro com o ator Bruno Torres. Já Falcão não assumiu nenhum romance desde que rompeu com a modelo Isabeli Fontana.

Deborah e Falcão começaram a namorar em 2004 e até a ficaram noivos. Na época, a atriz chegou a tatuar no pé a frase "Falcão, amor verdadeiro, amor eterno". A tatuagem foi apagada pouco tempo depois do fim do namoro.

