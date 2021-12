Deborah Secco planeja se casar novamente, diz coluna

Deborah Secco está planejando se casar novamente. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a atriz se matriculou no curso de crisma da Igreja São Marcos, no Rio de Janeiro, para poder oficializar sua união com o cantor católico Allyson Castro. As aulas irão acontecer todas as sextas-feiras à noite até o mês de novembro. Só a partir daí, a atriz poderá oficializar a relação.

O namoro de Deborah e Allyson veio a público logo depois que a atriz anunciou o fim da união dela com o jogador Roger, em abril deste ano. Além disso, o casal, que aparece cada vez mais apaixonado, já vem exibindo alianças na mão direita.

