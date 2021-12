Deborah Secco mostra peças de enxoval da filha

A atriz Deborah Secco mostrou nesta sexta-feira, 15, uma foto com as primeiras peças do enxoval da sua primeira filha. Secco está grávida de cerca de dois meses do surfista e modelo baiano Hugo Moura.

Radiante com a espera da bebezinha, Deborah postou no Instagram: "Pensa em uma mamãe babona... O que são esses vestidos Adriana @trousseauoficial ??? Existe coisa mais linda??? Apaixonada por tudo!!!".

Acho q meu sorriso diz tudo... Escolhendo roupinhas lindas para meu bebê... @mariahpimenta1 Uma foto publicada por Deborah Secco (@dedesecco) em Mai 13, 2015 às 7:27 PDT

