Deborah Secco exibe suas curvas em revista

Deborah Secco exibe suas curvas na capa de novembro da revista Boa Forma. A atriz está sempre mudando seu corpo por conta dos personagens que interpreta na televisão e no cinema. Recentemente emagreceu 9kg para viver a soro positivo Judite no filme Boa Sorte.



Agora, depois de dois meses de férias, Deborah está retomando o treino e outros cuidados com o corpo para o novo filme A Estrada. No longa, Deborah interpretará uma atriz que foi famosa na infância e está tentando voltar à mídia.

