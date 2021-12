Deborah Secco está grávida do primeiro filho

A atriz Deborah Secco está grávida. A novidade foi confirmada pela nova mamãe, que espera o primeiro filho com o surfista baiano Hugo Moura. Em seu perfil no Instagram, Deborah postou, nesta terça-feira, 28, a foto de um par de sapatinhos vermelhos e disse estar muito feliz com a notícia. Hugo e Deborah estão juntos há 6 meses.

"Eu e Hugo estamos muito felizes em anunciar que esperamos nosso primeiro filho. Foi uma surpresa e ainda está muito no início para falarmos mais sobre o assunto mas estamos MUITO FELIZES!!!", disse a moça, que está com dois meses de gestação.

Com a novidade, Deborah deixa o elenco da próxima novela das 23h, Verdades Secretas. Segundo o colunista Leo Dias, a atriz será substituída na trama por Débora Falabella.

