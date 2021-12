Deborah Secco e Roger Flores estão separados

A atriz Deborah Secco, que está no elenco da série Louco por Elas (Globo), está separada do ex-jogador de futebol Roger Flores, afirma o site Glamurama. A informação teria sido confirmada por amigos próximos da atriz, que já estaria saindo sem a aliança no dedo. Apesar disso, a assessoria de comunicação de Deborah informou que não fala sobre o assunto e sobre a vida pessoal da atriz.

