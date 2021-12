Deborah Secco assina contrato para viver Joelma, do Calypso

Depois de alguma especulação, a atriz Deborah Secco assinou contrato para interpretar Joelma, da banda Calypso.

Orçado em R$ 7,5 milhões, Isso é Calypso - O Filme será dirigido por Caco Souza (400 Contra 1 - Uma História do Crime Organizado) e o início das filmagens está previsto para junho de 2013, com locações no Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

"Registrar a história de dificuldade e superação dessa dupla, que poderia muito bem ser apenas mais uma desse país enorme, tem um sabor especial", diz o cineasta.

adblock ativo