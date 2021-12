Deborah Secco anuncia o sexo do bebê que espera

Deborah Secco vai ser mãe de uma menina. A atriz postou uma foto de um bebê com flores na cabeça e escreveu, na legenda, "Oba! Eu sou Menina", na tarde deste terça-feira, 12. A mãe da atriz, Silvia Secco, também colocou uma imagem de um bolo com a plaquinha "Menina ou menino?" e em frente, outra placa escrita "Menina".

A atriz está radiante com a gravidez. "Estou realizando o sonho de ter uma família. Estou muito feliz, maior alegria da vida. Queria não contar até os três meses, por ser um risco. Mas eu tinha um compromisso profissional com a novela, precisava ser honesta", disse, em entrevista ao Ego. Ela contou que descobriu que estava grávida junto com o namorado, o baiano Hugo Moura.

