Débora Nascimento revela que já teve depressão

Quem vê Débora Nascimento arrancando suspiros na novela "Alto Astral" (Globo) ou nas capas das revistas não imagina que a bela atriz já sofreu por causa da baixa autoestima na fase da adolescência.

Capa da revista Nova do mês de janeiro, a atriz revelou à publicação que já teve depressão e que se achava feia.

"Sou uma mulher normal e gosto de mostrar isso. Já passei por momentos terríveis de baixa autoestima, já tive depressão", contou.

Débora relatou que a insegurança da juventude foi superada com o passar do tempo e a maturidade.

"Sei hoje que todo mundo pode se sentir linda. É tudo questão de autoconfiança. Essa imagem de mulher fatal tem mais a ver com a forma como olham pra mim do que eu me sentir assim", disse.

adblock ativo