Débora Nascimento posa sexy para revista masculina

A revista GQ vai começar 2013 em alta. A atriz Débora Nascimento é a capa da edição de janeiro da publicação. Além de mostrar o corpaço, Débora falou sobre a carreira e os tempos como modelo, quando chegou a ficar anoréxica aos 15 anos.

Ela, que deixou os homens de boca aberta ao interpretar Téssalia, em Avenida Brasil, posou para as lentes do fotógrafo Ivan Padilha em uma praia entre Leblon e São Conrado, no Rio de Janeiro. E não se acha muito sexy. "Sexy? Bem, a Isis (Valverde) é muito sexy. Mas sexy mesmo é a Juliana Paes. Eu nem tanto. Sou assim, desse tamanho", diz, com toda a humildade.

