Débora Nascimento posa linda para capa de revista

A atriz Débora Nascimento, a Tessália de Avenida Brasil, será a capa da edição de outubro da revista "Cabelos & Cia". Ela posou para o ensaio na piscina do Copacabana Palace e teve o visual produzido por Marco Antônio Di Biaggi, que postou nesta sexta-feira, 21, as fotos do ensaio no Twitter.

