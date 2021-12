Débora Nascimento e José Loreto se casam no meio do deserto

Os atores Débora Nascimento e José Loreto estão casados. E a união foi feita de forma bem reservada, sem a participação de amigos ou familiares, no meio do deserto em Abu Dhabi.

A revelação foi feita pelos atores no programa no Altas Horas, da Globo, deste sábado, 6. "Foi no deserto. Fiz de tudo para tentar fazer uma cerimônia, mas não precisou. Foi o pôr-do-sol mais lindo que já vi. Éramos só nós dois e os camelos em volta. Foi mágico", disse ele.

Débora afirmou que os pais só souberam do casamento dias depois. "Meus pais souberam quase uma semana depois, porque foi como tinha que ser, especial para nós dois e único", falou a atriz.

