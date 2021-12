Débora Nascimento e José Loreto estão se pegando

Os atores Débora Nascimento e José Loreto, que dão vida aos personagens Tessália e Darkson na novela "Avenida Brasil", afirmavam veementemente que a relação de amor entre os dois só acontecia na trama das 21 horas.

Pois é, pelo visto, segundo a revista "Quem", tudo não passa de inverdade. Os dois foram fotografados aos beijos em frente ao apartamento do ator, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, como mostram as fotos exclusivas da revista. E foi um beijo e tanto!

