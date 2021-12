Débora Falabella é acompanhada por enfermeira o dia inteiro

Desde que foi internada com pneumonia, Débora Falabella tem sido acompanhada 24 horas por dia por uma enfermeira contratada pela Rede Globo. A atriz só entra e sai do Projac ao lado dela.

A enfermeira fica ao lado da intérprete de Nina de "Avenida Brasil" até quando ela está em casa. É ela quem lhe dá os remédios e monitora sua saúde, principalmente quando grava as cenas mais tensas da novela. Com a saúde fragilizada, Débora deve ficar de fora dos festejos do fim da trama.

adblock ativo