De biquini, Anitta dança música do Harmonia do Samba

A cantora Anitta está aproveitando o verão. Nesta quarta-feira, 21, o amigo dela, Thiago Fortes, postou um vídeo em que a funkeira aparece dançando uma música do Harmonia do Samba. A funkeira aproveitou para fazer uma declaração ao amigo. "Todos os dias do seu lado são dias de festa. Te amo", escreveu.

Confira o vídeo

Amooo dançar com a minha amigaaaa... Alô @xanddyharmonia essa a gente ama! @anitta @owoficial 😁😁😁👯👯👯 Um vídeo publicado por Thiago Fortes (@fortesthiago) em Jan 21, 2015 at 9:34 PST

