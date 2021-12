David Luiz defende sexo só depois do casamento

Um dos jogadores mais assediados pelo público feminino na Copa do Mundo, o zagueiro David Luiz, de 27 anos, é do tipo de homem que defende sexo só depois do casamento.

Evangélico, o jogador apoia a campanha "Eu Escolhi Esperar". David até já recebeu uma divulgadora na Granja Comary, no último dia 21, e posou repetindo gesto do projeto.

"Pelo que tem feito nessa Copa, David Luiz se tornou o príncipe encantado de milhares de torcedoras", afirmou o pastor Nelson Junior, idealizador do movimento, em entrevista a Placar.

David namora a portuguesa Sara Madeira, mas não é de expor o relacionamento. Apesar de apoiar a campanha, o jogador nunca disse abertamente se era virgem ou não.

