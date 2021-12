Dany Bananinha grava clipe com Psirico

A assistente de palco do Caldeirão do Huck, Dany Bananinha, esteve em Salvador na terça-feira, 9, para participar da gravação do clipe da música "Lepo Lepo", da banda Psirico. A gata intepretou o papel de uma patricinha apaixonada por um "pé-rapado", segundo a letra da canção. "Galera ...Ontem (terça) foi a melhor gravacao de clipe que ja fiz em minha vida! Arrebentou demais nas gravacoes. Aguardem!", prometeu Dany no Twitter.

O cantor Márcio Victor gostou de dividir a cena com a loira. "Foi uma tarde de muito trabalho, mas muito bacana também. Dany é uma princesa e muito simpática. Foi bom demais", afirmou.

adblock ativo