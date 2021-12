Danilo Gentili satiriza entrevista de Dilma para Jô Soares

O humorista Danilo Gentili não perdeu tempo e fez uma sátira da entrevista de Jô Soares com a presidente da República, Dilma Rousseff. Ele postou o vídeo na sua página oficial no Facebook e no YouTube, na tarde desta quinta-feira, 18.

Durante a "entrevista", Gentili faz questão de se referir à Dilma como "senhor" e "o presidente", e de ressaltar a desaprovação popular da petista.

O apresentador ainda "brinca" com uma aliança do PT com o Satanás; chama Dilma de ateia; questiona a situação atual do partido; e sugere que a presidente é bissexual.

No vídeo, Danilo troca de lugar com Jô, assume a entrevista, e faz perguntas editadas com declarações fora de contexto do diálogo dela com apresentador da Globo.

Em entrevista à coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Danilo criticou a entrevista feita por Jô Soares e explicou porque fez o vídeo. "Só vi propaganda. Eu fiz algumas perguntas que eu gostaria de ter feito", disse.

Danilo avisa que outros dois vídeos serão lançados. Um nesta sexta-feira, 19, e outro na segunda, 22.

"Ela vai falar o que acha do Aécio [Neves, senador do PSDB] e vai explicar como ela é a favor da liberdade de expressão e da democracia, como disse na entrevista [do Jô]; se ela apoia muito Cuba e Venezuela, regimes em que não existe isso. E na terceira parte falará da Petrobras e da crise no mundo", revelou o apresentador do "The Noite", no SBT.

O primeiro vídeo já passa de cinco milhões de visualizações.

