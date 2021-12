Chega de ser coadjuvante! No filme "Até que a sorte nos separe", atriz Danielle Winits fará seu primeiro papel de protagonista, e interpretando uma perua pra lá de fútil. No papel de Jane, mulher de Tino (Leandro Hassun), ela aparece no trailler do longa obcecada por tratamentos estéticos. Confira!

Juracy dos Anjos Danielle Winits será uma perua fútil em longa-metragem

