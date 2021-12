Daniele Suzuki tem alianças roubadas na República Dominicana

O que deveria ser um momento de lazer para Daniele Suzuki, na República Dominicana, tornou-se um tormento. Isso porque a apresentadora teve as alianças de casamento roubadas dentro do quarto do hotel cinco estrelas onde estava hospedada em Punta Cana.

Pelo Twitter, ela relatou o ocorrido. "Levaram nossas alianças de casamento... que tirei para surfar em Macao. Tô muito triste com isso. O hotel não se pronunciou", escreveu ele, que viajou com o marido, o empresário Fábio Novaes.

Mas a revolta de Daniela não parou por aí: "Que baderna! vc paga caro pra chuchu é roubada dentro do quarto e fica por isso mesmo..aff !!!... sei que jamais verei as alianças outra vez, mas seria elegante o resort ao menos se posicionar e dar um parecer sobre o assunto".

