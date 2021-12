Daniela posta foto ao lado de Malu e fala sobre chá de casa

Com o intuito de desmentir os rumores de que estaria separada de Malu Verçosa, Daniela Mercury postou uma foto em que aparece abraçada com a esposa na noite deste segunda-feira, 22, em seu perfil no Instagram. Na legenda da foto, a cantora falou sobre a realização de um chá de casa para festejar a união do casal e deu detalhes da rotina de trabalho delas.

"Agora estamos gravando grandes nomes, programa do Multishow e essa Semana é das leoninas, amanhã [terça-feira, 23] é aniversário de Malu e domingo o meu, faremos um chá de casa dançante para íntimos. Que delicia!", escreveu a Rainha do Axé em seu perfil do Instagram.

