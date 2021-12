Daniela Mercury termina casamento de três anos

A cantora Daniela Mercury terminou o casamento de três anos com o empresário italiano Marco Scabia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora na manhã desta terça-feira, 15.

Segundo a assessoria de Daniela, a separação aconteceu amigavelmente, mas o motivo do término não foi revelado. A artista, que está em Salvador, embarca ainda nesta segunda para o Rio de Janeiro, onde grava um programa de televisão. Com o término, Daniela continua morando com as filhas em Salvador e Marco Scabia se muda para São Paulo.

O casal se conheceu em 2008 e logo depois anunciaram a união. O casamento aconteceu em segredo, na cidade de Roma. Em 2011 o casal adotou a sua primeira filha, Ana Isabel, que na época tinha dois anos. Logo depois, o casal adotou mais duas crianças, Márcia e Ana Alice. Daniela é mão biológica de Gabriel e Giovanna, frutos do seu primeiro casamento com Zalther Póvoas.

