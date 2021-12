Daniela Mercury posta foto das alianças e agradece mensagens

A cantora Daniela Mercury usou as redes sociais para agradecer as mensagens recebidas pelo seu casamento com Malu Verçosa.

No Twitter, a artista declarou que está muito feliz. Daniela ainda aproveitou para mostrar as alianças, criação do joalheiro Carlos Rodeiro, e informar como ficaram os nomes do casal depois da união: "Daniela Mercury de Almeida Verçosa e Malu Verçosa de Sá Mercury".

Daniela Mercury e Malu Verçosa se casaram em cerimônia íntima neste sábado, 12, em Salvador. Na presença de 200 convidados, entre amigos e familiares, elas subiram ao altar organizado na casa que moram, no condomínio Costa Verde, em Patamares. A cantora e a jornalista assumiram o romance em março deste ano.

Durante a cerimônia oficial com o juiz, Daniela e Malu usaram vestidos semelhantes. Eles levam o nome de uma marca espanhola, mas foi customizado pelo artista plástico Iuri Machado a pedido das noivas. Ele bordou flores e os tingiu ao gosto de Daniela e Malu.

Estou muito feliz.Muito obrigada pelas mensagens gentis e carinhosas pelo nosso casamento.Bom Domingo!Viva o amor! — Daniela Mercury (@danielamercury) October 13, 2013

