Daniela Mercury posa com Marquezine antes de jogo do Brasil

Daniela Mercury foi até Minas Gerais para ver o jogo Brasil x Chile pelas oitavas de final, no sábado, 28. Antes da partida no Mineirão, a cantora encontrou a atriz Bruna Marquezine e registrou o momento nas redes sociais: "Encontrei a Bruna na entrada do Mineirão, muito simpática", escreveu na legenda.

A cantora foi ver o jogo com a esposa, a jornalista Malu Verçosa, e, tanto elas quanto Bruna - namorada do craque Neymar -, não passaram desapercebidas na arquibancada.

