Daniela Mercury não terá camarote no Carnaval 2014

A cantora Daniela Mercury decidiu não fazer mais seu tradicional camarote no Carnaval 2014. A cantora e a promoter Licia Fábio, responsável pelo espaço, vão reunir a imprensa nesta quinta-feira, 29, para revelar o motivo do fim do camarote, que já existia há 18 anos no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

O camarote, o primeiro que surgiu na festa da Barra, nasceu com o objetivo de ser um espaço para receber a imprensa e um ambiente para Daniela receber amigos e convidados.

Frequentado por artistas, celebridades e personalidades do Brasil e do mundo, o camarote também servia como ponto de parada de outros artistas que reservavam alguns minutos da festa para fazer um dueto com Daniela, nos dias que ela visitava o espaço.

Com o fim da parceria, especula-se que Licia Fábio pode levar sua marca para o camarote do SBT. Apesar de não haver confirmação oficial, circulam informações de que a empresa 8Bisz, da qual Licia é sócia, teria vencido uma licitação para explorar comercialmente o espaço, que funciona no Hotel Porto Belo.

Daniela ainda não anunciou novos projetos. O que se sabe é que a cantora continua com o bloco Crocodilo.

