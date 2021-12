Daniela Mercury não come para manter a silhueta

Para manter a boa forma, a rainha da axé music, a cantora Daniela Mercury, simplesmente não come ou faz isso de forma errada, como revelou em uma entrevista à revista "Quem" nesta quinta-feira, 1º, durante o show de Pablo, em Salvador. Ela foi uma das convidadas na gravação do cantor de arrocha no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela.

"É verdade sim. Estou completamente errada, mas me privo deste prazer. Não façam o que estou falando. Tenho uma mania horrível de comer em pé para não dar tempo de terminar o prato. Não da para comer e manter o corpinho. Faço pilates e ginástica funcional todos os dias", disse.

