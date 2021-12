Daniela Mercury marca data de casamento

Daniela Mercury vai se casar no Civil com a esposa Malu Verçosa no dia 12 de outubro. A cantora fez a revelação em entrevista à revista Caras. "Vamos fazer um ritual poético e filosófico, não religioso, mas legal. É uma conquista da nossa Justiça. Será uma atitude simbólica e também política", disse.

A cantora já está há oito meses com Malu. "Somos somente um casal apaixonado, com vontade de mudar, encher o mundo de amor. Quem não conhece a liberdade, não sabe que está preso; quem não conhece a paixão, não sabe o que é a vida", completou Daniela.

Daniela também mostrou trechos da carta que enviou para Malu, que ela chama de Maria, antes de começarem a namorar. "Todos os meus sentidos sabiam da sua existência, mas, sem consciência, eu já amava Maria, com olfato, tato, olhar... Seria fantasia, seria somente imaginação, assim passaram dias de dúvidas se Maria era apenas ilusão... Ah, será que Maria me amaria?... Acho que minha pressa foi me apaixonar, queria apenas que ela soubesse que eu a queria e que dentro de mim ela já era imensidão... Te amo Maria e peço licença para lhe conhecer, desculpa o mau jeito, hei de fazer direito. Hoje tu já és minha, ainda que não me queiras. Saiba que é você quem me faz viver e lembrar que eu mereço ser feliz como você".

Segundo o blog Viver Noronha, as duas vão passar a lua de mel em Fernando de Noronha, de 13 a 18 de outubro.

