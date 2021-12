Daniela Mercury ganha direito de adotar menina

A baiana Daniela Mercury participou, na segunda-feira, 26, de uma audiência na cidade de Esperança, no agreste paraibano, onde recebeu uma ótima notícia. O juiz Jailson Shizue Suassuna concedeu à cantora o direito de adoção de uma criança de 3 anos.

A decisão aconteceu depois de o juiz ouvir a cantora e testemunhas. A menina passa a ter um novo registro de nascimento, com o sobrenome de Daniela e do ex-marido dela, Marco Scabia. Os dois agora são os responsáveis pela criança.

Segundo a assessoria da cantora, Daniela está muito feliz e a menina já se adaptou à nova rotina. Ainda segundo a assessoria, ela sempre teve vontade de adotar filhos, pois veio de uma família grande e sempre gostou de casa cheia. Com a adoção, a criança passa a ser reconhecida como filha e terá os mesmos direitos dos dois filhos biológicos da artista.

Daniela ainda entra na fase final para obter a guarda definitiva de duas meninas, de 11 e 14 anos, também naturais de Esperança. Apesar de as garotas já morarem com ela e terem uma boa relação com a mãe e os irmãos adotivos, a guarda provisória foi concedida e entra em período de avaliação de convivência.

Durante um tempo, será observada a criação de laços afetivos e a adaptação das meninas à nova família. A relação de proximidade entre as garotas e os familiares de Daniela também será analisada.

Boa ação - Em entrevista a um jornal de Esperança, concedida quando chegava ao fórum local para a audiência, Daniela Mercury declarou que a certeza da vontade de adotar apareceu quando ela fez uma visita à casa de apoio Nosso Lar, na cidade, onde se encontrou com as três meninas.

"De imediato tomei conhecimento que elas estavam disponíveis para adoção e, como já tinha o meu cadastro para adotar, entrei com o processo", contou a baiana.

A cantora falou, ainda, sobre o interesse. "Tenho muito amor para dar. Como meus filhos cresceram e eu ainda tenho amor suficiente para eles e para outros, nada melhor, como embaixadora do Unicef [Fundo das Nações Unidas para Infância], do que distribuir esse amor", disse Daniela. A cantora é embaixadora do Unicef no Brasil há 18 anos.

Em 2005, ela lançou no País a campanha global Unidos com as Crianças e os Adolescentes - Vamos Vencer a Aids. Em agosto de 2006, também participou do primeiro encontro latino-americano da Iniciativa Global de Mídia sobre Aids.

Daniela tem participado de diversas campanhas e eventos relacionados aos direitos de crianças e adolescentes indígenas e do semi-árido brasileiro.

