Daniela Mercury faz aniversário e ganha homenagem de Malu

Daniela Mercury foi homenageada pela esposa, Malu Verçosa, nesta segunda-feira, 28. O motivo é o aniversário da cantora, que comemora 49 anos de vida neste dia. No Instagram, a jornalista publicou uma foto da musa do axé e escreveu: "Já é aniversário dela aqui na Croácia. Nesse país o povo é generoso, bem humorado e feliz igual a ela. A mulher mais linda do mundo e a mais sorridente. Te amo, @danielamercury !".

As duas estão há quase dez dias na Europa, e já visitaram a Holanda e a Croácia. Malu também comemorou seu aniversário no velho continente, na última terça-feira, 22. Na ocasião, Daniela também demonstrou seu amor nas redes sociais: "Em Amsterdã já é aniversário de meu amor!".

Nas redes sociais, alguns fãs também felicitaram a musa do axé. "Parabéns, diva! Que Deus te abençoe sempre" e "Nosso céu é mais iluminado por termos você" foram alguns dos comentários.

