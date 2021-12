Daniela Mercury: "eu nunca nem entrei no armário"

Depois de assumir publicamente seu relacionamento com a jornalista Malu Verçosa, Daniela Mercury resolveu declarar que sempre esteve fora do armário (o termo é usado popularmente para definir homossexuais que assumem relação com pessoas do mesmo sexo).

"Eu nunca nem entrei no armário", disse a cantora baiana, em entrevista concedida ao UOL no Dia Internacional de Combate à Homofobia (17 de maio) e publicada nesta segunda-feira, 27.

A cantora acredita que o mal-estar com a própria sexualidade é o que provoca o preconceito. "Não é uma doença ser gay. É maravilhoso ser gay. É uma delícia. É uma opção a mais", acredita Daniela.

A artista ainda acrescenta: "essa tentativa de fazer voltar a olhar da homossexualidade como doença é um absurdo, inaceitável. É um passo já vencido na humanidade. Pra mim, é desprezível essa discussão".

O julgamento feito das pessoas contra sua relação também é algo que não atinge a baiana. "Quem é que tem o direito de questionar o que nós temos de bom ou ruim. Essa mania de ser Deus da gente tá exagerada", diz.

Daniela será a musa da 17ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece na capital paulista no próximo domingo, 2. A rainha da axé music também marcará presença da parada baiana, em setembro.

