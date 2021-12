Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em cerimônia íntima

Daniela Mercury e Malu Verçosa se casaram em cerimônia íntima neste sábado, 12, em Salvador. Na presença de 200 convidados, entre amigos e familiares, elas subiram ao altar organizado na casa que moram, no condomínio Costa Verde, em Patamares. A cantora e a jornalista assumiram o romance em março deste ano.

Malu, que agora passa a assinar com o sobrenome Verçosa de Sá Mercury, postou fotos em seu Instagram de alguns momentos da festa. Na legenda, a jornalista ainda fez uma declaração para a cantora.

"Daniela agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para viver. Malu Mercury", escreveu.

Malu Mercury postou imagens do casamento em rede social (Foto: Reprodução | Instagram)



Entre os famosos que presenciaram a união estavam Seu Jorge, Margareth Menezes, Márcio Victor e Vovô do Ilê, além do prefeito de Salvador ACM Neto, segundo informações do portal R7.

Ainda segundo a publicação, os padrinhos da cerimônia foram o empresário de Daniela, Marcelo Dantas, a médica Olívia Cavalcante, a jornalista Adriana Quadros e o empresário Cristiano Saback.

Ana Maria Verçosa, sobrinha de Malu, cantou, na festa, um versão de Aleluia, de Leonardo Cohen, e foi acompanhada por um coro formado por amigos do casal, como a irmã de Daniela, Cristiana Mercuri, pelo filho, Gabriel Póvoas e pela nora Taís Nade. Daniela cantou junto com o filho a música Paginas do Mar, para Malu. A amada da cantora se arriscou musicalmente e cantou Ai, Ai, Ai, Ai para Daniela.

O DJ Zé Pedro, responsável pela seleção das músicas da festa, também usou o Instagram para fazer uma declaração para o casal.

Hoje eu toco no casamento dessas duas mulheres que surpreenderam o Brasil com seu amor e coragem. Vai… https://t.co/k9vrOycryX — DJ Zé Pedro (@djzepedro) October 12, 2013

Durante a cerimônia oficial com o juiz, Daniela e Malu usaram vestidos semelhantes. Eles levam o nome de uma marca espanhola, mas foi customizado pelo artista plástico Iuri Sarmento a pedido das noivas. Ele bordou flores e os tingiu ao gosto de Daniela e Malu.

Após a cerimônia, o casal trocou de roupa. Elas usaram vestidos curtos com paetês.

A decoração da festa teve como tema as flores, símbolo da relação das duas. O mesmo foi escolhido para as alianças, que têm uma flor de brilhantes criada pelo joalheiro Carlos Rodeiro.

Daniela e Malu durante cerimônia neste sábado (Foto: Reprodução | Instagram)

