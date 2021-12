Daniela Mercury e Malu lançam livro dia 16 em Salvador

Daniela Mercury e Malu Verçosa vão lançar Daniela & Malu - Uma história de amor na Livraria Cultura do Salvador Shopping, na segunda-feira, 16, às 19h. O livro conta os detalhes da trajetória do relacionamento da cantora com a jornalista.



Partindo do momento em que decidiram se casar, Daniela e Malu viajam no tempo relembrando o momento em que se conheceram, como se tornaram amigas, como se apaixonaram e, finalmente, quando escolheram transformar o namoro em casamento.



Além de diários e cartas de amor, o livro ainda traz poemas eróticos escritos por Daniela Mercury para Malu.

